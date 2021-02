Dijon - David Linarès : "On a touché le fond en seconde période"

Suite au nouveau revers de Dijon contre Montpellier (2-4), l'entraîneur du DFCO David Linarès était abattu en conférence de presse, surtout sur la performance de la deuxième période de ses joueurs.

"Notre seconde période est incompréhensible. On avait déjà vécu le même scénario à Lorient (défaite 3-2), on était averti. On se doutait des intentions après la pause de Montpellier, dont on connaît la force de frappe. Pourtant, on s'est effondré au niveau mental, physique et technique. On a touché le fond en seconde période. L'égalisation précoce de Montpellier a mis le doute dans nos têtes (...) J'ai eu honte en seconde période par le peu de solidarité et de combativité. Elle me laisse un goût amer d'autant que l'on a le bonheur d'ouvrir le score. Quand on est en Ligue 1, quand on défend un club et une ville, il faut au moins avoir des vertus mentales qui vous permettent d'exister. Je me suis posé beaucoup de questions sur la seconde période. On va essayer de digérer dans un premier temps cette déception avant de penser au match de Coupe de France", a lancé, agacé, l'entraineur bourguignon.