Dijon - David Linarès : "On s'est dit des choses à la mi-temps" face à Nantes

Après le match nul 1-1 face à Nantes, David Linarès, l'entraîneur de Dijon, est passé en conférence de presse. Le technicien dijonnais, lanterne rouge, a évoqué ce bon résultat pour le DFCO et dévoile que ses joueurs et lui se sont "dit des choses" à la mi-temps.

"Sur l'ensemble de la rencontre, le point me paraît équitable. La première période m'a laissé un goût amer. En deuxième période, on a eu la volonté de créer plus de jeu. On revient au score de manière logique. Je retiens surtout le visage plus conquérant en deuxième période. On s'est dit des choses à la mi-temps. Si on veut continuer à grappiller des points, il faut continuer avec cet état d'esprit" explique Linarés. "On ne nous donne rien, ce qu'on a il faut aller le chercher et cela passe par l'état d'esprit [...]. Je suis très heureux pour Moussa (Konaté), son but ouvre son compteur personnel à Dijon. J'espère que ce sera contagieux parce que si on veut avancer, on doit progresser dans ce domaine [...]. Il y a un nouveau groupe, une nouvelle équipe, un nouvel état d'esprit... J'espère qu'on va vite bonifier les bons comportements et les bonnes attitudes par des points supplémentaires, mais on sait que vu notre début de saison, la route sera très longue."