Dijon - David Linarès a le sentiment d'avoir pris un bon point contre Reims

Le Dijon FCO a tenu bon face au Stade de Reims ! En effet, les Dijonnais ont arraché un bon point de leur déplacement au Stade Auguste Delaune (0-0) et David Linarès semble satisfait de la prestation de son équipe.

"On a le sentiment d'avoir pris un bon point. On est bien conscients que notre gardien (Anthony Racioppi) fait l'arrêt qu'il faut pour nous ramener ce point. Notre plan de jeu a été bien assimilé par mes joueurs car on a laissé très peu d'espaces. On est un peu frustrés car on avait des situations à mieux négocier en première mi-temps, mais en seconde période, Reims a eu quelques temps forts et notre défense a bien tenu" a-t-il déclaré. "J'ai aimé notre discipline et notre rigueur défensive. J'aurais aimé plus d'allant sur nos phases offensives mais c'est un match de reprise, ça s'est vu sur les organismes, ce qui explique ces difficultés en seconde période. On reste sur 4 points en deux matches, c'est une dynamique intéressante et on espère monter en puissance sur nos prochains matches. On est concis et rigoureux hors de nos bases. On revient de très, très loin et on cultive cet état d'esprit. On va se battre jusqu'au bout" a-t-il lâché.