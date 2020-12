Dijon - David Linarès allume Mounir Chouiar

Véritable révélation de Dijon la saison dernière, Mounir Chouiar (21 ans) n’est plus aussi flamboyant. Ses mauvaises prestations agacent profondément son entraîneur David Linarès. L'entraîneur des Bourguignons s'est exprimé sur son cas, et attend autre chose de son milieu offensif, pour permettre aux siens de relever la tête et s'extirper de la dernière place du classement.

"Le talent, c'est de faire la différence, de marquer des buts. Vous avez la bonne analyse, faites le bon constat. Aujourd'hui il n'est pas au niveau auquel on l'attend. On ne va pas attendre d'un joueur qu'il se réveille pour faire la différence. Aujourd'hui, le constat est le même qu'après Lille (défaite 0-2 mercredi dernier). La production n'est pas satisfaisante", a-t-il avoué.