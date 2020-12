Dijon - David Linarès apprécie la solidité défensive de son équipe

Suite au match nul entre son équipe et Saint-Étienne ce dimanche (0-0), l'entraîneur de Dijon David Linarès a été présent en conférence de presse et a apprécié la "solidité défensive" de son équipe. "Par rapport à la physionomie du match et le nombre d'occasions des deux côtés, le résultat nul n'est pas illogique, mais dans notre situation, nous avions l'ambition de confirmer notre bonne performance à Nice (3-1). Il faut donc se contenter de ce point qui reste positif", a confié l'entraîneur bourguignon.

"Le côté positif est que nous ne perdons pas pour la seconde fois de suite. L'un des facteurs de notre maintien sera la solidité défensive et nous avons été à la hauteur dans ce secteur. J'ai trouvé que nous avons été très bons en début de partie. Nous aurions pu ouvrir la marque sur une ou deux situations. L'adversaire a été aussi solide défensivement et c'est aussi pour cela que je dis que ce point n'est pas non plus un mauvais résultat", a-t-il conclu.