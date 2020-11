Dijon - David Linarès n'accable pas Anthony Racioppi malgré son erreur

Après la défaite de Dijon à domicile contre Lens (0-1), l'entraîneur du DFCO, David Linarès, n'a pas voulu accabler son jeune gardien Anthony Racioppi, auteur d'une erreur qui a engendré le but lensois. Cependant, Linarès a aussi constaté que ses joueurs avaient été "trop inoffensifs dans les 30 derniers mètres".

"C'est une grosse déception. Nous avons livré vingt bonnes premières minutes, et il y a ce but, sur une erreur individuelle d'Anthony Racioppi, que je ne veux pas accabler. Ce but nous fait mal, moralement. Je constate aussi que nous avons été trop inoffensifs dans les 30 derniers mètres. L'objectif était de produire un jeu technique. Il faut être capable de se révolter. En deuxième période, il y a eu trop de précipitation. Désormais, il faut digérer et se concentrer sur notre prochain match, à Nice", a déclaré l'entraîneur des Bourguignons.