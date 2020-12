Dijon - David Linarès regrette le manque d'efficacité de son équipe

Suite à la défaite contre Monaco à domicile (0-1), l'entraîneur de Dijon David Linarès a regretté le terrible manque d'efficacité de ses joueurs ce dimanche. "Le résultat n'est pas bon. Au niveau comptable, on n'avance pas (le club est dernier). Chaque match a sa vérité et, sur celui-ci, par rapport aux occasions qu'on s'est créées, on pouvait espérer un meilleur résultat. On parle souvent de l'instinct du buteur, aujourd'hui, ça ne nous sourit pas. Il faut l'accepter, c'est dur", a confié l'entraîneur bourguignon, avant de poursuivre.

"Si je n'avais pas de regrets, ce ne serait pas normal. En seconde période, même en fin de première, au niveau des situations, des occasions, si les actions valaient des points, on serait devant par rapport à notre adversaire. Dans le football, il faut marquer des buts. On n'a pas su le faire (...) Ça m'énerve, bien sûr. À partir du moment où on doit se sauver, il faut avoir un état d'esprit différent dès les premiers instants du match. Ça fait partie des moments clés d'une rencontre, on y travaille. Ce soir, c'est dû à une absence au niveau de l'engagement. Les motifs sont différents mais l'analyse est la même", a-t-il conclu.