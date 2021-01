Dijon - David Linarès se satisfait du match nul contre l'OM

Dijon est parvenu à arracher le match nul (0-0) sur sa pelouse face à l'Olympique de Marseille dans une rencontre comptant pour la 19ème journée de Ligue 1. Les Dijonnais ont fait bien plus que résister face aux Phocéens et ont plusieurs fois mis à contribution Steve Mandanda. Mama Baldé a été proche d'ouvrir le score pour les siens en touchant le poteau durant la première période. Présent en conférence de presse après le match, David Linarès a trouvé la prestation de ses joueurs encourageante.

"Il faut être réaliste, c’est un bon point de pris contre un adversaire taillé pour la LDC. Avec plus de réalisme, on aurait pu marquer ce but. On avance avec notre solidité défensive. Il faut continuer à travailler. J’ai félicité mes joueurs car ils n’ont pas baissé la tête pour gagner un point. C’est un point qui vaudra peut-être de l’or en fin de saison" a déclaré le technicien bourguignon.