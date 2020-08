Dijon - Dominé par Angers, Jobard attend des renforts

Pour ses retrouvailles avec le Stade Gaston-Gérard, le Dijon FCO s'est incliné face au SCO Angers (0-1, résumé), ce samedi après-midi lors de la 1ère journée de Ligue 1. Un court revers qui laisse des regrets à Stéphane Jobard, l'entraîneur bourguignon. Ce dernier a d'ailleurs profité de son passage en conférence de presse pour demander des renforts.

"Plusieurs de mes joueurs découvraient la Ligue 1 ce soir. D'autres sont blessés, mais je ne veux pas me lamenter. Il va falloir étoffer l'effectif, mais on doit faire avec les moyens dont on dispose actuellement. Je regrette le but encaissé, consécutif à un coup de pied arrêté et à un manque d'attention. Nous avons eu quelques occasions, dont un poteau sur un tir de Jordan Marié, deux buts refusés... Angers a des qualités, c'est une équipe qui est bonne athlétiquement", a indiqué le technicien du DFCO, déjà tourné vers la suite : "On va maintenant préparer le match contre Lyon, et la motivation ne sera pas difficile à trouver face à un adversaire qui vient de disputer une demi-finale de Ligue des Champions".