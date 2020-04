Dijon - Eric Carrière pour occuper le poste de directeur sportif ?

Samedi soir, le Dijon FCO a annoncé le départ de Sébastien Larcier, son responsable de la cellule de recrutement, pour Angers. Lundi, l'information a été confirmée par le club d'Anjou. Désormais, le club bourguignon souhaite se réorganiser et envisagerait de recruter un directeur sportif, un poste qui n'est plus occupé depuis 2015 et le départ de Sébastien Pérez.

D'après les informations de France Football, la piste privilégiée par la direction se nommerait Eric Carrière (46 ans). Actuellement consultant sur Canal+, le natif de Foix détient les diplômes nécessaires et connaît le club puisqu'il y a terminé sa carrière (2008-2010). De plus, il fait partie du conseil de surveillance de Dijon depuis 2012.