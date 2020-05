Dijon - Florent Balmont est passé tout près de signer à l'OM

Jeudi, quelques heures seulement après l'annonce de la fin de saison, Florent Balmont a annoncé sa retraite footballistique à 40 ans, deux décennies après ses débuts en professionnel. A cette occasion, l'emblématique joueur du championnat de France s'est exprimé dans les colonnes de L'Equipe et a retracé sa carrière. Interrogé sur un transfert manqué, le milieu de terrain français a révélé qu'il est passé tout près de s'engager avec l'OM.

"J'ai été sur une short-list de l'OM et c'était Benoît Cheyrou ou moi, je crois. Ils l'ont choisi lui. En plus, le Vélodrome était mon stade préféré. J'adorais l'ambiance, et ce qu'ils ont réussi à faire avec les nouvelles tribunes, c'est sensationnel" a-t-il confié. A Nice à l'époque, il finira finalement par rejoindre le LOSC avec lequel il sera sacré champion de France en 2011, avant de s'engager en faveur de Dijon en 2016.