Dijon - Florent Balmont va prendre sa retraite !

Via un entretien enregistré par Canal+, qui sera diffusé en version longue ce soir, Florent Balmont a annoncé qu'il raccrocherait les crampons à l'issue de la saison. Le milieu de terrain de 40 ans, qui sort de 20 ans de carrière et plus de 600 matchs en professionnel, espère tout de même disputer les derniers matchs de cette édition 2019-2020.

"C'est vraiment décidé. Cette année, c'est décidé même si je dois m'arrêter comme ça, il faudra faire avec et j'arrêterai. J'ai quand même bien profité, il n'y aura pas de regrets sur ça. C'est sûr que j'aimerai faire mes deux derniers mois et profiter au maximum... On espère toujours, il faut rester positiif.