Dijon - Jobard : 'Ça peut être un match référence'

Hier soir, le Dijon FCO n'a pas lâché pour accrocher un bon match nul sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (1-1, analyse et notes), à l'occasion de la 25ème journée de Ligue 1. En conférence de presse, Stéphane Jobard, l'entraîneur bourguignon, affichait sa satisfaction suite à ce point important dans la course au maintien, arraché de haute lutte.

"C'est un bon point car le contenu est satisfaisant. Je nous ai trouvés très disciplinés et généreux pour réduire les espaces à nos amis bordelais. Cela faisait longtemps que l'on ne s'était pas créé autant d'occasions à l'extérieur. On est récompensés par 2 buts qui nous rapportent 1 point. On est plutôt heureux", a indiqué le technicien du DFCO, persuadé que son équipe est sur le bon chemin. "À l'extérieur, il fallait qu'on change quelque chose, on a changé de système en mettant plus de poids à la récupération du ballon et en coupant les lignes de passes. On a fait beaucoup d'efforts, on devrait les réduire avec un temps de possession plus important. Des fois, on se précipite. On est sur bon chemin, ça peut être un match référence à l'extérieur. Il y a des regrets, quand on a mené 1-0, quand on a l'occasion du 2-1, par Chouiar, en début de 2ème période. Après, je n'oublie pas qu'on a souffert aussi, on était sevrés de ballons, il a fallu mettre les barbelés", a-t-il conclu,