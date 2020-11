Dijon - Jobard dépité par la prestation de son équipe face à Lorient

Au terme d'un match bien fade, disputé hier après-midi lors de la 9ème journée de Ligue 1, le Dijon FCO et le FC Lorient se sont neutralisés (0-0, analyse). Pour Stéphane Jobard, l'entraîneur bourguignon, il n'y a pas grand chose de positif à ressortir de cette rencontre.

"On voulait absolument remporter notre première victoire aujourd’hui, mais il manquait beaucoup d’ingrédients pour faire la différence. On a trop peu bousculé Lorient et on aurait même pu être châtié en deuxième mi-temps sur deux-trois situations de transition. (…) Aujourd’hui, c’était bien fade, j’ai trouvé qu’on était trop peu mobile dans les 30 derniers mètres, il y a eu trop peu de justesse et on a fini par perdre confiance. J’ai vu un manque de réaction de mon équipe, ça c’est perturbant", a indiqué le technicien du DFCO en conférence de presse.