Dijon - Jobard encore surpris par les capacités de son groupe

Face au Toulouse Football Club, hier soir lors de la 28ème journée de Ligue 1, le Dijon FCO ne s'est pas manqué en s'imposant (2-1, résumé). Un succès déterminant dans la course au maintien, qui faisait bien évidemment le bonheur de Stéphane Jobard, l'entraîneur du club bourguignon. "Nous avions envie de lancer le mois de mars de la meilleure manière avec une victoire. Nous entrons dans une période charnière. Cela n'a pas été simple mais au bout du compte nous avons le résultat escompté. Mon groupe me surprend toujours dans sa capacité à rebondir et d'aller chercher des victoires", a lancé le technicien du DFCO en conférence de presse.

Ce dernier, qui voit son équipe s'installer provisoirement à la quinzième place du classement (30 points), était également satisfait d'avoir définitivement éliminé un concurrent direct : "L'égalisation rapide des Toulousains nous a un peu plombés psychologiquement. J'ai senti mes joueurs marqués, nous avons commis des erreurs techniques mais il y a eu cette envie d'aller vers l'avant et marquer ce second but. Ensuite, nous avons été pris entre deux feux, l'envie d'aggraver la marque et celle de maintenir le résultat. Nous avons réussi cette fois-ci à conserver le résultat jusqu'au bout. Nous avons dix-sept points d'avance sur Toulouse, c'est-à-dire six victoires à dix journées de la fin. Penser qu'ils ne reviendront pas sur nous me va bien".