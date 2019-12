Dijon - Jobard enrage : 'Ce qui devait arriver est arrivé...'

Devant au tableau d'affichage et en supériorité numérique dès le début de la deuxième mi-temps, le Dijon FCO a réussi le petit exploit de se faire rejoindre par le FC Metz (2-2), hier soir lors de la 19ème journée de Ligue 1. En conférence de presse, Stéphane Jobard, l'entraîneur bourguignon, avait la tête des mauvais jours suite à ce résultat de parité.

"À onze contre dix, on avait repris la maîtrise mais, d'un seul coup, on a reculé en laissant la possession aux Messins. Ce qui devait arriver est arrivé, c'est la première fois que l'on encaisse un but dans le dernier quart d'heure", a pesté le technicien du DFCO. "J'avais fait rentrer un milieu de plus pour l'on aille plus haut et on a reculé. Je pense que l'on était plus proche du 3-1 que du 2-2 et on a eu des situations de contre que l'on aurait dû mieux gérer", a-t-il ensuite déploré.