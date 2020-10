Dijon - Jobard habité par 'un sentiment de honte' après le lourd revers à Bordeaux

Dimanche après-midi, le Dijon FCO a concédé sa cinquième défaite de la saison en s'inclinant largement sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (3-0, analyse), à l'occasion de la 6ème journée de Ligue 1. Au sortir de ce lourd revers, Stéphane Jobard, l'entraîneur du club bourguignon, n'y est pas allé par quatre chemins. Très marqué par cette nouvelle déconvenue, le technicien du DFCO "a été habité par un sentiment de honte".

"La première mi-temps a été insipide et indigne du niveau de la Ligue 1. On a manqué de solidarité, d’état d’esprit… J’ai vu une équipe incolore et inodore, j’ai été habité par un sentiment de honte. On a eu une réaction d’orgueil en deuxième mi-temps. On était loin du compte. Je suis le premier à être atterré. J’avais l’impression que l’on avançait et que l’on trouvait une forme de consistance. Là, c’était un ensemble vide. J’ai vu des joueurs couler les uns après les autres", a indiqué le technicien du DFCO.