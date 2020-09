Dijon - Jobard ne compte pas baisser les bras

Malgré le nouveau revers concédé sur la pelouse du Racing Club Strasbourg Alsace (1-0, résumé), hier après-midi lors de la 4ème journée de Ligue 1, Stéphane Jobard, l'entraîneur du Dijon FCO, ne s'affole pas. Le technicien bourguignon trouve son équipe en progrès malgré cette quatrième défaite consécutive depuis l'ouverture de la saison 2020-2021.

"J'étais plutôt satisfait de la première mi-temps. On a concédé peu d'occasions. Il a manqué le dernier étage de la fusée pour peser dans les derniers mètres. En deuxième mi-temps, on a trop rendu le ballon aux Strasbourgeois et ce qui devait arriver, arriva. Il y a eu des situations de centres, de frappes, il y a eu des points d'appui, mais un manque de justesse dans la dernière passe. Je possède trop peu de joueurs avec cette attirance vers le but pour être efficace. Il y a des points positifs, j'ai trouvé qu'il y a un peu de mieux", a-t-il lancé en conférence de presse, et de poursuivre : "Ce n'est pas dans mon ADN de baisser les bras. Il faut vite trouver la formule qui va nous permettre de récolter des points. C'est un copier-coller (Ndlr, de la saison passée), le groupe est en construction. Il faut du temps, on va faire avec les moyens du bord, mais ce que j'ai vu cet après-midi (Ndlr, hier après-midi) m'a réconforté".