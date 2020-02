Dijon - Jobard veut maintenir la dynamique à domicile

En dominant facilement le Stade Brestois samedi soir (3-0), Dijon a confirmé sa bonne dynamique du moment. A domicile, les Dijonnais sont sur une série de neuf matchs sans défaite, une force leur permettant de créer un fossé avec la zone rouge (5 points d'avance sur le barragiste). Comme l'a indiqué Stéphane Jobard, le DFCO doit s'appuyer sur cette force à domicile pour assurer le plus rapidement possible son maintien.

"C'est une victoire importante car elle nous permet de maintenir l'écart avec les équipes qui sont derrière nous. Nous en sommes à neuf matches à domicile sans défaite, j'ai envie que cela devienne une marque de fabrique, et que cela ait un impact psychologique sur nos adversaires. L'équipe a très bien entamé le match, en marquant très vite et en menant 2-0 à la mi-temps. Elle a fait 45 grosses premières minutes. Cela a été un peu plus compliqué ensuite, car Brest est une équipe qui a des qualités. On a rendu une bonne copie, avec des attaquants qui sont récompensés de tous leurs efforts. Il faudra faire encore de grosses performances à Nîmes mercredi et contre Nantes samedi prochain. J'avais dit en début d'année qu'il faudrait gagner cinq de nos dix derniers matches à domicile pour nous rapprocher du maintien. On en est à deux. Il faut continuer" a expliqué l'entraîneur dijonnais.