Dijon - L'OL réagit au départ de Grégory Coupet

En fin de contrat dans un mois, Grégory Coupet a décidé de quitter l'Olympique Lyonnais et son poste d'entraîneur des gardiens de but pour rejoindre le même poste, à Dijon. Une annonce qui a surpris beaucoup de fans lyonnais, mais dont le principal intéressé s'est rapidement justifié sur les réseaux sociaux.

L'OL a aussi tenu à réagir via un communiqué de presse : "Devenu entraîneur des gardiens de l’équipe professionnelle de l’OL en 2018, Grégory Coupet a pris la direction du Dijon FCO. En fin de contrat avec l’OL à la fin du mois de juin, Grégory Coupet a décidé de s’engager avec le Dijon FCO. La légende du club en tant que gardien avait fait son retour dans son club de cœur en 2018 dans un tout autre costume, celui d’entraîneur des gardiens de l’équipe professionnelle. L’Olympique Lyonnais remercie Grégory Coupet pour ses deux saisons au sein de notre encadrement technique et le club lui souhaite bonne chance et beaucoup de réussite dans son nouveau challenge du côté de Dijon." À Dijon, Coupet retrouvera un ancien Lyonnais en la personne de Peguy Luyindula, directeur sportif.