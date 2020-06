Dijon - La galère se poursuit pour Yassine Benzia

Gravement blessé à la main gauche dans un accident de buggy, survenu fin mai, Yassine Benzia (25 ans) avait été opéré quelques heures plus tard au CHU de Dijon Bourgogne. En cette fin de semaines, Le Bien Public donne des nouvelles du milieu de terrain offensif du DFCO et force est de constater qu'elles ne sont pas vraiment réjouissantes. En effet, selon le quotidien régional, l'international algérien (4 sélections) vient de subir une nouvelle opération et va rester hospitalisé au CHU de la ville. Les pensionnaires du Stade Gaston-Gérard, qui reprendront le chemin de l'entraînement le mercredi 24 juin, n'ont pas encore communiqué à son sujet.