Dijon - Le DFCO lève le voile sur son programme de l'été

Maintenu en Ligue 1, le Dijon FCO retrouvera les pelouses de son centre d'entraînement à partir du mercredi 24 juin. Dans un premier temps, les joueurs de Stéphane Jobard s'entraîneront en plusieurs groupes et "tout sera fait pour respecter les mesures sanitaires liées au coronavirus", informe le club bourguignon dans un communiqué. Deux stages - un mi-juillet et l'autre mi-août, dont les lieux restent à confirmer - auront lieu au cours de cette préparation estivale d'une durée de plus de 8 semaines. Avant la reprise de la Ligue 1, programmée le 22 août, le DFCO disputera cinq matches amicaux : face aux formations de Ligue 2 du Paris FC (18 juillet) et du FC Sochaux (1er août), puis contre les clubs de l'élite du RC Strasbourg (4 août), du FC Metz (7 août) et du Nîmes Olympique (15 août).

🚨Reprise des entraînements le 24 juin 😍



5 matchs amicaux et 2 stages au programme de la préparation estivale ! 💪🏽👊🏽



+ d'infos ➡️ https://t.co/gjnxghsNGy#DFCO #TeamDFCO pic.twitter.com/DavrOK9sne — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) June 11, 2020