Dijon - Le groupe amoindri des Dijonnais pour la réception de Lorient

Le DFCO reçoit Lorient ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 9ème journée du championnat de Ligue 1. Pour cette rencontre, Stéphane Jobard a convoqué un groupe de 20 joueurs avec plusieurs absents. Yassine Benzia, Bersant Celina et Willitty Younoussa sont tous les trois forfaits pour la rencontre à cause de pépins physiques. Anibal Chala et Frédéric Sammaritano ont de leur côté été testés positifs au Covid-19 et sont donc placés à l'isolement. Didier Ndong est quant à lui suspendu pour ce match face aux Bretons.

Ligue 1 - 9e Journée

LE GROUPE DIJONNAIS

Allagbé, Racioppi - Boey, Chafik, Coulibaly, Ecuele Manga, Ngonda, Ngouyamsa, Panzo, Zagré - Dina Ebimbe, Diop, Dobre, Lautoa, Marié - Assalé, Baldé, Chouiar, Konaté, Scheidler