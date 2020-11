Dijon - Le groupe dijonnais pour affronter le FC Metz

Le DFCO se déplace à Metz ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1. Pour ses premiers pas de coach intérimaire depuis le départ de Stéphane Jobard, David Linarès a convoqué un groupe de 20 joueurs. Frédéric Sammaritano et Anibal Chala sont toujours en phase de reprise, Jordan Marié est de son côté malade. Éric Junior Dina Ebimbe est quant à lui blessé aux ischio-jambiers et Jonathan Panzo est suspendu.

LE GROUPE DE DIJON

Allagbé, Racioppi - Boey, Chafik, Coulibaly, Ecuele Manga, Ngonda, Ngouyamsa, Zagré - Celina, Diop, Dobre, Lautoa, Ndonga, Younoussa - Assalé, M. Baldé, Chouiar, Konaté, Scheidler.

David Linarès et son staff ont convoqué un groupe de 20 joueurs pour aller défier le @FCMetz ce dimanche (15h00).



Retours de Didier Ndong et de Willity Younoussa pour ce #FCMDFCO.



+ d'infos sur le groupe et les absences ➡️ https://t.co/L8SyTh1x8Y pic.twitter.com/18t6SUxFah