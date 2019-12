Dijon - Le groupe du DFCO pour la réception de Metz

Pour le compte de la 19ème journée de Ligue 1, le Dijon FCO accueillera le FC Metz, samedi soir (20h45, Stade Gaston-Gérard). Pour cette affiche, Stéphane Jobard, l'entraîneur bourguignon, a convoqué un groupe de dix-neuf joueurs. Wesley Lautoa, Hamza Mendyl et Frédéric Sammaritano sont de retour. Nayef Aguerd (cheville), Senou Coulibaly (ischios) et Ngonda Muzinga (ischios) sont absents pour cause de blessure. Théo Barbet, Enzo Loiodice et Lévi Ntumba ne sont pas retenus.

LE GROUPE DU DFCO

Gomis, Runarsson - Alphonse, Chafik, Ecuele Manga, Lautoa, Mendyl - Amalfitano, Balmont, Marié, Ndong, Pereira, Sammaritano, B.Soumaré - Baldé, Cadiz, Chouiar, Mavididi, Tavares.