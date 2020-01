Dijon - Le groupe du DFCO pour la réception du LOSC

Pour le compte de la 20ème journée de Ligue 1, le Dijon FCO accueillera le Lille OSC, ce dimanche après-midi (17 heures, Stade Gaston-Gérard). Pour cette affiche, Stéphane Jobard, l'entraîneur du club bourguignon, a fait appel à un groupe de dix-huit joueurs. Nayef Aguerd (reprise), Mickaël Alphonse (malade) et Théo Barbet (malade) sont indisponibles. Senou Coulibaly et Ngonda Muzinga sont laissés à la disposition de la réserve. Enzo Loiodice, Matheus Pereira et Lévi Ntumba ne sont, eux, pas convoqués.

LE GROUPE DU DFCO

Gomis, Runarsson - Chafik, Ecuele Manga, Lautoa, Mendyl, Ngouyamsa - Amalfitano, Balmont, Marié, Ndong, Sammaritano, Soumaré - Baldé, Cadiz, Chouiar, Mavididi, Tavares.