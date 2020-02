Dijon - Le groupe du DFCO pour le déplacement à Paris

Pour le déplacement sur la pelouse du Paris Saint-Germain, ce samedi après-midi (17h30, Parc des Princes) lors de la 27ème journée de Ligue 1, Stéphane Jobard, l'entraîneur du Dijon FCO, a retenu un groupe de dix-huit joueurs. Alfred Gomis (genou), Mounir Chouiar (cheville) et Yassine Benzia (ischios) sont blessés. Théo Barbet et Lévi Ntumba, appelés en sélection, sont aussi indisponibles. Florent Balmont et Ngonda Muzinga ne sont pas convoqués.

LE GROUPE DU DFCO

Hatfout, Runarsson - Aguerd, Alphonse, Chafik, Coulibaly, Ecuele Manga, Mendyl, Lautoa - Amalfitano, Marié, Ndong, Sammaritano, Soumaré - Baldé, Cadiz, Mavididi, Tavares.