Dijon - Le président inquiet pour l'année prochaine

Avec la crise des droits télévisés mettant en péril l'avenir économique des clubs français, beaucoup de présidents s'inquiètent pour leur écurie. C'est notamment le cas d'Olivier Delcourt, le dirigeant de Dijon, qui a manifesté son appréhension pour l'année prochaine, au micro d'Eurosport.

"Il n'y aura pas de souci pour payer les salaires de l'ensemble de nos salariés jusqu'à la fin de saison, même sans rentrée d'argent. Mais la réalité économique du club, c'est, certes, qu'on tiendra jusqu'à la fin de saison mais qu’on ne repartira pas la saison d'après. A la fin de cet exercice, on aura mangé toutes nos réserves et l'ensemble des fonds propres du Dijon FCO cumulés depuis 7 ans que je suis à la tête du club. C'est notre projection. J'espère que d'ici la fin de saison, on aura trouvé la solution pour faire rentrer un minimum d'argent", a-t-il confié.