Dijon - Les regrets de Jobard après le nul

Au terme d'un match spectaculaire, le Dijon FCO a concédé le nul face à Nantes (3-3) lors de la 24ème journée de Ligue 1. Malgré un but inscrit à la 89ème, les Dijonnais se sont fait reprendre dans le temps additionnel sur une action qui a laissé un goût d'amertume à Stéphane Jobard...

"C'est très frustrant. Nous perdons deux points, en encaissant un but improbable, sur un coup franc anodin, dans le temps additionnel, alors que nous venions de prendre l'avantage. C'est une mauvaise opération. Bien sûr, il y a la défaite d'Amiens contre Monaco (1-2), mais on doit s'occuper de nous. Mener trois fois au score et finalement concéder le match nul, ce n'est pas satisfaisant" a confié l'entraîneur dijonnais.