Dijon - Linarès : "On paie cash un manque d'attention"

Battu (2-1) face au RC Lens hier dans le cadre de la 26ème journée de L1, Dijon a concédé sa sixième défaite de rang en championnat et pointe toujours à la dernière place avec seulement 15 points. Une position inconfortable qui inquiète l'entraîneur du DFCO David Linarès.

"Je suis déçu par le résultat, et frustré par la manière dont on perd ce match. J'ai bien aimé nos entames de chaque mi-temps. J'ai bien aimé le fait que mon équipe ait les ressources pour revenir au score. On paie cash un manque d'attention sur coup de pied arrêté, et on donne la victoire à notre adversaire. On est dans une situation plus que compliquée" a t-il déploré après match.