Dijon - Linares : "Quand on a un adversaire qui joue à ce niveau, c’est compliqué"

Dijon (20ème) n'a pas créé la surprise hier face à Lille (1er). Dominés la majeure partie du match, les Bourguignons ont subi leur 8ème défaite de la saison en L1. Un revers logique pour le coach dijonnais David Linarès.

Ligue 1 - 15e Journée Dijon 0 - 20 - 1 Lille Résumé 19' Y. Yazici

93' T. Weah



"L’entame de match n’est pas bonne face à un adversaire qui avait choisi de nous imposer un énorme pressing et qui nous a harcelés. Anthony (Racioppi) nous maintient à 1-0 à la mi-temps, mais on a trop peu d’occasions sur l’ensemble du match. Aujourd’hui, on a vu la différence entre une équipe qui joue le titre et une autre qui se bat pour la survie. Quand on a un adversaire qui joue à ce niveau, c’est compliqué", a reconnu l'entraîneur du DFCO.