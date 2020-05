Dijon - Luyindula, Coupet... Sammaritano voit le DFCO devenir 'de plus en plus ambitieux'

Après Peguy Luyindula, en juillet dernier, le Dijon FCO vient d'enregistrer le renfort de Grégory Coupet, il y a quelques jours. Une très bonne chose pour Frédéric Sammaritano, le milieu de terrain offensif du club bourguignon (34 ans, 1 but et 2 passes décisives en 10 matches de Ligue 1 cette saison). Selon lui, le DFCO devient tout simplement "de plus en plus ambitieux".

"Le fait que d'anciens grands joueurs rejoignent le club ne peut apporter qu'un plus. Le club est déjà très bien géré. Il va devenir de plus en plus ambitieux. Je ne connais pas personnellement Grégory Coupet mais c'est une très bonne chose d'un point de vue médiatique. J'ai entendu dire en plus que c'était un bon mec", a indiqué le numéro 7 du DFCO, chez nos confrères de L'Equipe.