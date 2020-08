Dijon - Mama Baldé rejoint l'infirmerie

À une semaine de la reprise de la Ligue 1, l'infirmerie du Dijon FCO vient d'accueillir un nouveau membre. Déjà privés de Yassine Benzia, gravement blessé à une main et dont le retour sur les terrains n'est pas envisagé avant janvier prochain, et Senou Coulibaly, touché à la cuisse et qui sera absent encore au moins une quinzaine de jours, c'est au tour de Mama Baldé (24 ans) de rejoindre le contingent des indisponibles.

L'attaquant bissau-guinéen s'est blessé, mardi à Vittel, lors du match amical perdu face à Strasbourg (0-3). Auteur de 6 buts et 2 passes décisives la saison dernière en 24 rencontres de Ligue 1, le numéro 17 du DFCO "souffre d'une lésion musculaire aux adducteurs, et il sera absent au minimum trois semaines", a révélé Stéphane Jobard, l'entraîneur dijonnais. Le natif de Bissau sera donc absent, au minimum, pour les deux premières rencontres de championnat, contre Angers (23 août) et à Lyon (28 août).