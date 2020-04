Dijon - Olivier Delcourt envisage (aussi) de stopper la saison de L1

Le sujet est encore un peu tabou chez les hautes sphères de la Ligue 1, mais il commence à revenir de plus en plus fréquemment dans les débats : l'hypothèse d'un arrêt définitif de la saison. D'abord émise par Denis Le Saint, le président du Stade Brestois, elle est évoquée ce matin par son homologue dijonnais Olivier Delcourt, dans les colonnes du Parisien. "Le temps passant, je ne suis pas loin de penser comme Denis Le Saint. Ça commence à ne pas sentir très bon du tout. D’autant que si on doit reprendre la compétition, il faut le faire dans des conditions sanitaires qui ne feront courir de risque à personne", prévient le patron du DFCO.

Delcourt privilégie l'aspect sanitaire au-delà du sportif et du financier. "On aimerait tous que le championnat se termine. Mais aujourd’hui la priorité, ce n’est pas le football, c’est de se débarrasser de ce sale virus. Alors en ce qui me concerne, s’il faut encore rester confiné deux mois pour cela, je suis prêt à le faire !", assure-t-il. "Aujourd’hui, je peux vous assurer que tous les présidents de club ont vraiment conscience des choses. Cela ne nous empêche pas de travailler pour être prêts le moment venu. Il vaut mieux avoir anticipé les choses que d’être placé devant le fait accompli. On élabore des scénarios qu’on efface au fur et à mesure en fonction de l’évolution de la situation. On verra où tout ça va nous mener." En fin de semaine dernière, la LFP a coché deux dates dans son calendrier provisoire : le 25 juillet pour boucler la saison en cours et le 23 août pour débuter la prochaine.