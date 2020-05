Dijon - Sammaritano donne les raisons de sa prolongation

Il y a quelques jours, le Dijon FCO a annoncé la prolongation de contrat de Frédéric Sammaritano (34 ans) pour une saison supplémentaire. Apparu à dix reprises cette saison (1 but, 2 passes décisives), le milieu dijonnais a justifié cette extension de bail dans les colonnes de L'Equipe. Entre envie toujours intacte et épanouissement dans ce club, tous les ingrédients étaient réunis.

"Physiquement, je me sens bien. J'ai encore de la fraîcheur mentale. J'avais envie de continuer à jouer. Encore plus à Dijon car c'est un club où je me suis épanoui. Un club où j'ai découvert de très bonnes personnes qui œuvrent pour que l'équipe se pérennise en Ligue 1. Et puis il y a des valeurs que je partage. C'est un club familial, où il n'y a pas trop de pression. Je pense qu'il mérite de s'ancrer en Ligue 1" a-t-il déclaré.