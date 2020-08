Dijon - Stéphane Jobard analyse la défaite contre Lyon

Défait lourdement sur la pelouse de l'OL (4-1), Stéphane Jobard est revenu sur la prestation du DFCO en conférence de presse. Pour lui, la victoire l'OL est tout sauf un hasard. "Le résultat est logique, il y avait deux classes d'écart entre les équipes", explique-t-il. "On a bien débuté, après on a rendu le ballon trop rapidement et il revenait sans cesse. On a eu du mal à résoudre ce problème sur le côté gauche avec Cornet. La déception vient des conditions par lesquelles on prend ces buts. Il n'y a rien à redire sur le score."



Deuxième défaite de Dijon en deux journées de championnat après Angers (0-1), mais pas forcément d'inquiétude pour le coach bourguignon. "Tactiquement, on peut mettre ce qu'on veut en place, à un moment la qualité individuelle fait la différence", analyse Jobard. "C'est aussi une histoire d'expérience et de vécu. J'ai des jeunes joueurs qui découvrent la Ligue 1. C'était trop pauvre dans l'utilisation du ballon et trop fragile défensivement. La différence physique vient de l'utilisation du ballon, on s'époumone à courir après et à essayer de le récupérer. Scheidler ? Il a le sens du but, il faut aussi qu'il nous apporte une plus-value quand le bloc est bas pour remonter le ballon. J'attends d'avoir des joueurs, d'en récupérer de blessures, pour constituer une équipe performante. La trêve tombe à point."