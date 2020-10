Dijon - Stéphane Jobard regrette le manque d'implication de son équipe face au PSG

Dijon se déplaçait ce samedi sur le pelouse du Parc des Princes dans le cadre de la 8ème journée de Ligue 1. Les hommes de Stéphane Jobard n'ont malheureusement pas pu exister dans cette rencontre et se sont logiquement inclinés (4-0) face aux Parisiens. En conférence de presse après la rencontre, l'entraineur dijonnais n'a pas digéré le manque de combativité de ses joueurs.

Le score est juste globalement et ne souffre d'aucune contestation. Ce qui me gêne, c'est le timing des buts pris et le déroulement du match. Il y avait encore 2-0 à un quart d'heure de la fin, et on a une balle de 2-1 avec (Mama) Baldé. Puis on s'est beaucoup trop ouverts. (...) On savait qu'il fallait faire preuve d'une concentration extrême, que les cinq premières minutes seraient déterminantes. Sur le premier but (3ème minute), on ne peut pas dire que (Moise) Kean soit gêné pour marquer... Donc, oui, cela m'interpelle. On doit corriger cela sur les prochaines rencontres. Mais le coeur du métier pour les défenseurs est pourtant d'être immédiatement vigilants. Et, là, on rend les armes au bout de deux minutes... C'est très compliqué derrière. (...)Offensivement, on s'excuse presque de rentrer dans les 30 derniers mètres. Il y a une forme d'immaturité" reconnait l'entraineur bourguignon.