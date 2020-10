Dijon - Stéphane Jobard salue la réaction de ses joueurs après le nul face à Rennes

Les Dijonnais ont réussi à accrocher le Stade Rennais (1-1) ce vendredi soir, lors de la 7ème journée de Ligue 1. Un bon point de pris pour la lanterne rouge dans sa course au maintien face au leader du championnat. Au delà su score, Stéphane jobard a de son côté apprécié la réaction de ses joueurs.

"À Bordeaux, les têtes avaient plongé après le premier but. Cette fois-ci nous avons continué à produire du jeu. C’est intéressant. C’est un bon point au vu du déroulé de la partie. Le résultat nul me paraît logique. Je peux avoir quelques regrets car il me semble que nous avons de bons ballons à négocier dans le dernier quart d’heure. Il a fallu bagarrer jusqu’au bout. En voyant les changements de l’adversaire, nous aurions pu souffrir. Nous avons bien tenu je trouve. Nous avons retrouvé les vertus qui faisaient notre force l’an dernier. Je trouve que nous avons assez bien géré l’adversaire" a tenu à déclarer l'entraineur dijonnais.