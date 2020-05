Dijon - Une issue qui satisfait Olivier Delcourt

Ce jeudi, la Ligue de Football Professionnel a acté l'arrêt définitif des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2. Conséquence : la formation du Dijon FCO achève l'exercice à la seizième place du classement et évoluera donc toujours dans l'élite la saison prochaine. Un soulagement pour Olivier Delcourt, le président du club bourguignon, interrogé par nos confrères du Bien Public.

"On ne peut pas dire que je sois content, mais je suis soulagé que la LFP ait suivi les directives du Président de la République et du Premier ministre, qui avait annoncé la fin de la saison mardi. Ces dernières heures, on a encore eu droit à des effusions de présidents de clubs sur lesquels je n’ai pas de commentaire à faire. On est dans une période de pandémie et de crise, et le principal est que l’on se sorte de ce Covid. Le foot n’est pas différent des autres sports et des entreprises. On se doit de respecter les décisions et de les commenter. Dijon se maintient en Ligue 1, c’est bien, je ne vais pas cracher dans la soupe. J’aurais préféré, sans hypocrisie, qu’on l’obtienne sur le terrain pour que l’équité sportive soit respectée", a-t-il confié au média régional.