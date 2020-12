Dijon - Yassine Benzia fait son retour à l'entraînement après son grave accident

La bonne nouvelle de 2020 arrive en ce 31 décembre pour les supporters dijonnais. Sept mois après son grave accident de buggy, Yassine Benzia a disputé sa première séance d'entraînement ce jeudi avec le Dijon FCO. S'il doit toujours porter une attelle à la main gauche, là où il a été gravement blessé, le milieu a participé a des exercices avec et sans ballon. De quoi le soulager.

"Cela fait vraiment plaisir, je suis très content de retrouver mes coéquipiers. J'ai travaillé pendant des mois pour revenir et j'étais très impatient. Je reviens de loin, c'était la plus grosse épreuve de ma vie. Désormais, on va voir un nouveau Yassine", a-t-il confié à nos confrères du Bien Public. Pour rappel, Benzia (26 ans) a dû subir plusieurs interventions chirurgicales cette année, dont une greffe de la peau l'été dernier. Il n'a plus joué un match officiel depuis le 15 février.