Discipline - Casmir Ninga et Steven Moreira prennent cher !

Il y a eu beaucoup de cartons au cours de la 25ème journée de championnat et, forcément, la commission de discipline a eu pas mal de décisions à prendre. L'instance de la LFP n'a d'ailleurs pas fait de cadeau à Casimir Ninga, exclu pour un pied haut face à Zinédine Ferhat lors de Nîmes Angers, et Steven Moreira (TFC), exclu contre Nice. Le premier hérite de quatre matchs de suspension dont un avec sursis, tandis que le second prend trois matchs fermes. Les deux hommes manqueront donc les J26 (Angers-Montpellier et Lille-Toulouse), J27 (Brest-Angers et Toulouse-Rennes) et J28 (Angers-Nantes et Dijon-Toulouse).