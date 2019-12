Discipline - Ces stats peu reluisantes où Sergio Ramos se fait devancer par la L1

À l’orée de l’année 2020, une décennie s’écoule et les statistiques en tout genre fleurissent. Certaines mettent à l’honneur les buteurs et d’autres, plus rares, les défenseurs. En terme de cartons rouges reçus, personne ne fait mieux que Yannick Cahuzac (11) dans les cinq grands championnats européens. À défaut d’avoir son palmarès, le milieu lensois devance d’une longueur l’indocile Sergio Ramos, réputé pour ses coups de sang. Ses années les plus prolifiques étant celles passées à Bastia avec dix cartons rouges (une seule expulsion à Toulouse entre 2017 et 2019).

Opta révèle également que José Fonte, défenseur central du LOSC depuis 2018, est celui qui a commis le plus de fautes dans sa surface emmenant à un pénalty (15). Kamil Glik, autre pensionnaire de Ligue 1, et le rugueux Sergio Ramos complètent le podium (avec 13 penalties concédés). Hormis ces deux titres peu honorifiques, peu de chance de voir nos défenseurs de Ligue 1 dépasser le Madrilène.

