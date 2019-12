Discipline - Deux matchs de suspension pour Jean-Michel Aulas

Jean-Michel Aulas a écopé de deux matchs de suspension, plus deux autres avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles en raison d'un comportement jugé inapproprié par la Commission de discipline. L'instance de la LFP reproche au président de l'OL ses propos tenus après la victoire à Strasbourg (2-1) : "On est insatisfaits de l'arbitrage. J'ai relevé un certain nombre d'erreurs et je sais que quand on est dirigeant, on ne doit pas montrer du doigt ceux qui se trompent à partir du moment où ils sont en noir. Ceci étant dit, il y a un état d'esprit contre l'OL qui nous rend véritablement perplexes". JMA sera donc écarté face à Reims et Bourg-en-Bresse, en Coupe de France.