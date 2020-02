Discipline - Diallo et Briançon prennent cher

Respectivement expulsés face à l'Olympique Lyonnais et face à Rennes le week-end dernier, Habib Diallo et Anthony Briançon n'ont pas été épargnés par la commission de discipline de la LFP. Réunie ce mercredi, cette dernière a donné son verdict concernant les deux joueurs. Ils ont tout deux écopé de deux matchs de suspension et un avec sursis. L'attaquant messin manquera donc le déplacement à Amiens (samedi, 20h) et la réception de Nîmes (7 mars, 20h). Le défenseur nîmois, lui, manquera la réception de l'Olympique de Marseille vendredi soir (20h45) et donc le déplacement à Metz le 7 mars.