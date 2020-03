Discipline - Gelson Martins suspendu six mois !

La commission de discipline de la LFP a dévoilé la sanction prise à l'encontre de Gelson Martins. Celle-ci s'élève à six mois ferme.

Suspendu à titre conservatoire le 6 février dernier après avoir bousculé l'arbitre Mickaël Lesage à deux reprises lors d'une rencontre face au Nîmes Olympique, Gelson Martins a appris sa sanction ce jeudi soir. La commission de discipline de la LFP a finalement tranché plusieurs semaines après les faits et a décidé d'infliger six mois de suspension au Portugais ! La sanction prend effet à compter du 6 février dernier et signifie donc que la saison du monégasque est terminée. "Après instruction du dossier et audition du joueur, la Commission a décidé de sanctionner Gelson Martins d’une suspension ferme de 6 mois. Cette décision prend effet à compter du 6 février 2020" est-il écrit dans le communiqué annonçant l'information.

La réaction du club n'a pas tardé puisqu'un communiqué a été publié il y a quelques minutes sur le site officiel. "L’AS Monaco prend acte de la décision de la Commission de Discipline de la LFP de sanctionner Gelson Martins d’une suspension ferme de 6 mois à compter du 6 février. Une sanction très lourde. Si le club condamne une nouvelle fois le comportement injustifiable de son attaquant, il regrette la durée excessive de cette suspension, pour un joueur n’ayant jamais connu d’écart disciplinaire en plus de 200 matchs au plus haut niveau" indique l'ASM.