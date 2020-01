Discipline - Hommage à Nathaël Julan : Dembi réagit à la décision de la FFF

Le joueur de Rouen, José Dembi (24 ans), manquera les 16es de finale de la Coupe de France contre Angers dimanche prochain après son carton jaune reçu face à Metz (il avait retiré son maillot pour exhiber celui de Nathaël Julan, décédé dans un accident de la route). Le milieu de terrain, qui avait imploré la clémence de la FFF, est revenu dans les colonnes du Parisien sur la confirmation de la sanction par la Fédération. "J’ai conscience que les personnes de la commission ont pris cette décision pour éviter que cela fasse jurisprudence", a déploré le natif du Havre.

"Ils ne veulent pas que d'autres joueurs endeuillés fassent la même chose. Si j'avais eu un décès dans ma famille, je n'aurais pas contesté ce carton. Mais là, on parle d'un joueur professionnel qui est mort. Cela concernait le football français puisqu'il est décédé le vendredi 3 janvier et tout le week-end suivant de Coupe a été marqué par des hommages dans tous les stades". Avant de conclure, un brin dépité "Sincèrement, j'attendais la clémence de la commission. Je suis un joueur amateur et ce n'est pas tous les jours qu'on participe à un 16e de finale ! On me l'enlève car j'ai rendu hommage à un ami. Je regrette ce manque d'humanisme. Je trouve ça très cruel".