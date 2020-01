Discipline - Hommage à Nathaël Julan : le carton jaune de Dembi maintenu par la FFF

La requête envoyée par Fred José Dembi, qui avait reçu un carton jaune pour avoir brandi un maillot en hommage de Nathaël Julan (23 ans), décédé vendredi dernier dans un accident de la route, a finalement été rejetée par la Fédération Française de football. Le joueur de 24 ans, buteur face à Metz en 32es de finale de Coupe de France (victoire 3-0 des Rouennais), manquera le tour suivant face à Angers (dimanche 19 janvier à 17h45).

Au lendemain du carton jaune reçu, le milieu de terrain avait publié sur son compte Twitter un message massivement relayé (plus de 12 000 fois). "Si la FFF pouvait m'enlever mon carton jaune pris pour avoir rendu hommage à mon ami (en plus je n'étais pas torse nu) que je puisse jouer le 16e de finale de Coupe de France contre Angers je serais très très heureux car là c'est en tribunes que je vais regarder le match…". Son président avait remué ciel et terre pour que la FFF revienne sur la décision et avait même envoyé un mail à la commission de discipline pour implorer sa clémence. Cette décision a de quoi faire jaser.