Discipline - Jérome Prior et Ousseynou Thioune ont été entendus

L'affaire entre Valenciennes et Sochaux va encore faire couler beaucoup d'encres. En effet, Jérome Prior, qui accuse Thioune de l'avoir mordu à la joue gauche, et Thioune, qui affirme en retour avoir reçu des insultes racistes du portier, ont été entendus hier par la commission de discipline.

D'après l'Est Républicain, les deux joueurs ont été auditionnés séparément par visioconférence. On apprend aussi que l'instructeur en charge du dossier a demandé à deux joueurs de Sochaux de témoigner concernant les échauffourées et les potentielles insultes racistes. La Commission de discipline devrait prononcer sa sanction le 4 novembre.