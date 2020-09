Discipline - La réaction de l'OM après la décision de la commission de discipline

Quelques minutes seulement après le délibéré de la Commission de discipline, l'Olympique de Marseille a publié un communiqué de presse pour se féliciter de l'absence de sanction pour Alvaro. Les Phocéens assurent, une nouvelle fois, que l'Espagnol n'a pas lâché d'insultes racistes à l'encontre de Neymar.

L’Olympique de Marseille se satisfait de la décision rendue ce soir par la commission de discipline s’agissant d’Alvaro Gonzalez. Alvaro n’est pas raciste, toute accusation portée à son encontre sur ce sujet est injuste et infondée. L’Olympique de Marseille est et restera le club de l’antiracisme, combat qu’il mène avec ses supporters, depuis toujours et sans relâche, au sein du stade et en dehors" est-il écrit.