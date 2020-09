Discipline - Le PSG et l'OM veulent apaiser les tensions

Après avoir occupé l'espace médiatique français durant une dizaine de jours, à la suite du Classique, le PSG et l'OM ont changé de stratégie. Ces dernières heures, les deux clubs ont voulu "prôner l’apaisement dans les différents échanges avec les instructeurs de la commission de discipline de la LFP" selon RMC Sport. Ainsi, les deux clubs estiment qu'il ne faut plus en rajouter, entre la bagarre en fin de match, les 5 cartons rouges distribués, le crachat de Di Maria et les potentielles insultes racistes, que ce soit Alvar contre Neymar ou Neymar contre Sakai.

"L’OM et le PSG ont adopté une attitude plus responsable et plus calme. Ils veulent montrer une autre image et c’est plus appréciable" explique une source proche du dossier à nos confrères.